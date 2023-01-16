HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İsveç'te staj başvurusu reddedilmişti! Bakan Çavuşoğlu mağdur olan öğrenciyle telefonda görüştü: "Tüm Türkiye'nin gündemine oturdun"

İsveç'te staj başvurusu reddedilmişti! Bakan Çavuşoğlu mağdur olan öğrenciyle telefonda görüştü: "Tüm Türkiye'nin gündemine oturdun"

16.01.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te bir üniversitede staj yapmak isteyen Fatma Zehra S., profesörün NATO sürecini bahane ederek gönderdiği mesajla reddedilmiş, olay Türkiye'nin gündemine damgasını vurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mağdur olan Fatma Zehra ile görüşerek destek mesajı verdi.

İsveç'te staj başvurusu reddedilmişti! Bakan Çavuşoğlu mağdur olan öğrenciyle telefonda görüştü: "Tüm Türkiye'nin gündemine oturdun"

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli profesörden aldığı mesajla şoke olan öğrenciyle telefonda görüştü. Fatma Zehra'nın staj başvurusuna Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Per Carlbring, "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm" yanıtını vermişti. Mağdur olan öğrenciyle görüşmesinde Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

"UĞRADIN HAKSIZLIK TÜM TÜRKİYE'DE KONUŞULDU"

Bakan Çavuşoğlu’nun paylaşımında görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

d194a500d9f62a081b3a670d60193434

Fatma Zehra S‘nin uğradığı haksızlığın tüm Türkiye’de konuşulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Bir Türk kadınına yakışır şekilde bir duruş sergiledin. Maalesef demokrasi, insan hakları diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Üniversitenin olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve bunun Fatma Zehra S’nin sağlam duruşu sayesinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türk öğrencinin staj programıyla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin Fatma Zehra S'nin her türlü ihtiyacında yanında olacağını sözlerine ekledi.

Fatma Zehra S. de Çavuşoğlu’na desteği için teşekkür etti.

Başlıksız-10

NE OLMUŞTU?

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazanmıştı.

Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta göndermişti.

Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap vermişti.

Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenciye Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, olayla ilgili özür mektubu göndermişti.

(AA)

İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da 'kavuşma koridoru' diplomasisi!Ankara'da 'kavuşma koridoru' diplomasisi!
İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığıİsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı
Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!
Anahtar Kelimeler:
İsveç Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.