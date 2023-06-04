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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

04.06.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İsveç'in NATO üyeliğini hedef alan gösteri düzenledi. Polis eşliğinde 3,5 saat gösteri yapan terör örgütü destekçileri, İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüdü.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi.

Yasanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu ve İsveç parlamentosunun Erdoğan'a boyun eğdiğini öne süren terör yandaşları, İsveç hükümetini istifaya davet etti.

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ERDOĞAN ALEYHİNDE SLOGAN ATTILAR

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde saatlerce slogan attı.

Polis eşliğinde 3,5 saat gösteri yapan terör örgütü destekçileri, İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüdü.

Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu eylemde, terör yandaşların yürüyüşüne engel olunmaması için polis, yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. (AA)

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İsveç provokasyon

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