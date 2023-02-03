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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir kişi yakalandı

03.02.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni bir skandal yaşandı. 40 yaşlarında bir kişinin PKK/YPG için haraç topladığı tespit edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir kişi yakalandı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı.

İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.

Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç terör örgütü

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