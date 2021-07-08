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İsveç’te uçak düştü! Çok sayıda ölü var

08.07.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın, kalkışın ardından kısa bir süre düştüğü bildirildi. Polis Sözcüsü Lars Hedelin tarafından olay "tam bir kaza" olarak nitelendirilirken kazada çok sayıda kişinin öldüğü kaydedildi.

İsveç’in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi.

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KALKIŞTAN KISA BİR SÜRE SONRA DÜŞTÜ

Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi. Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

"TAM BİR KAZA"

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası İsveç
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