HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

20.06.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te 100 bin kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif PCR testi ile birlikte seyahat belgesi düzenlendiği iddiasıyla birçok özel sağlık şirket hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, özel sağlık şirketlerinin ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişiye sahte PCR testi sattığını öner sürdü.

Haberde, milyonlarca dolarlık vurgun yapıldığı iddia edilirken yurt dışına çıkacakların isteği doğrultusunda sahte negatif PCR testli seyahat belgesi düzenlendiği ileri sürüldü.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı araştıran savcı Alexandra Bittner, dosyada gizlilik bulunduğunu ve var olan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldığını kaydetti.

İsveç'te devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında PCR testi yapmasına rağmen seyahat belgeseli verilmiyor. Bu nedenle yurt dışına çakacaklar özel sağlık şirketlerinden 150 avro karşılığı PCR testi yaptırıp seyahat belgesi alabiliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyorABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsveç koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.