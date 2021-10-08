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İsveç'teki Modern Sanat Müzesinden Hz. Muhammed karikatürü kararı

08.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm ve Malmö kentinde bulunan Modern Sanat Müzesi, İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli Lars Vilks'in çizdiği sözde Hazreti Muhammed karikatürünün sergilenmesi teklifini geri çevirdi.

İsveç'teki Modern Sanat Müzesinden Hz. Muhammed karikatürü kararı

İsveç'in Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda 3 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yanarak can veren 75 yaşındaki Lars Vilks'in İslam dünyasında nefret uyandıran sözde Hz. Muhammed karikatürünün Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmesi istendi. Vilks öldükten sonra özellikle Türkiye ve Mısır'da çıkan haberlerin altına yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını dile getiren İsveçli sanat eleştirmenleri Thomas Millroth ve Dennis Dahlqvist, Vilks'in karikatürünün Modern Sanat Müzesinin en önemli yerinde sergilenerek ziyaretçilere açılmasını istedi.

İZİN VERMEDİLER

Bu isteğe karşı çıkan Modern Sanat Müzesi Müdürü Gitte Orskou, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada söz konusu karikatürün nefret dolu ve küfür içerdiğine işaret ederek bunların müzede sergilenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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"PROVOKASYONDAN BAŞKA BİR ETKİSİ OLMAYACAK"

Orskou, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin arttığı bir zamanda karikatürün provokasyondan başka bir etkisinin olmayacağını sözlerine ekledi.

TRAFİK KAZASINDA YANARAK CAN VERMİŞTİ

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazasında yanarak can vermişti.

İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda 2007 yılında Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu.

Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyor ve polis korumalarıyla geziyordu. Karikatürist birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Kaynak: AA


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