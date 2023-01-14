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İsveç'teki skandal görüntüler sonrası rezaletin arkasındaki isim ortaya çıktı! 'En başa dönüldü'

14.01.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi bir binanın önündeki direğe ayaklarında asmıştı. Skandal görüntülere peş peşe çok sert tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da bunun İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olduğunu söyleyerek provokasyonlara tepki göstermişti. Son olarak skandalın arkasındaki isim ortaya çıktı.

İsveç'teki skandal görüntüler sonrası rezaletin arkasındaki isim ortaya çıktı! 'En başa dönüldü'

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde rezalet bir olay yaşanmıştı. Bina önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve o skandal anların görüntüleri sosyal medyadan paylaşılmıştı. Küstah olaya peş peşe çok sert tepkiler gelirken olayla Cumhurbaşkanı Erdoğan da suç duyurusunda bulunmuştu. Olayda yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

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İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DESTEKÇİLERİNİN PROVOKASYONLARINA TEPKİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki göstermişti.

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullanmıştı.

İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.

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REZALET OLAYDA SKANDAL GELİŞMELER

İsveç medyası Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Ankara'yla Stockholm arasında ciddi bir diplomatik krize neden olan skandal maketi belediye binası önüne getirip asan Andreas adlı şahısla röportaj yaptı. Haberde şahsın görüşlerine yer verildi. Maketin gri bir minibüsün arka koltuğunda taşındığını belirten Aftonbladet, Andreas isimli provokatörün soyadını ve fotoğrafını yayınlamadı.

Haberde Andreas'ın sıradan bir İsveçli gibi anlatıldığı cümlelerin ardından aslında terör örgütü mensubu olduğu aktarılan cümleler de yer aldı. Utanç verici maketi Facebook'ta gördükten sonra Norsborg'dan birkaç yüz krona satın aldığını anlatan terörist, ardından takım elbise ve gömlek aldığını, maskeyi ise internetten sipariş verdiğini söyledi.

Andreas isimli terörist, ayrıca iki yüzyıldır tarafsız olan İsveç halkına NATO üyeliği için herhangi bir söz hakkı tanınmadığını savundu. Aftonbladet, terörist Andreas'ın uluslararası haber ajanslarına da röportaj vereceğini yazdı.

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"GEÇEN YILKİ KÜÇÜK BİR RÜZGARDI"

Geçen yıl belediye binasına terör örgütü PKK'nın paçavrasının da aynı YPG'li terörist grup tarafından yansıtıldığını hatırlatan İsveç gazetesi, o dönem Ankara'dan yükselen tepkilerin halihazırdaki fırtınayla mukayese edildiğinde küçük bir rüzgar olduğu yorumunu yaptı.

Gazete, belediye binası önündeki elektrik direğine asılan maketin görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldıktan bir gün sonra krizin patladığını aktardı. Türkiye'nin ayağa kalktığını dile getiren Aftonbladet, "İsveç'te de azarlamalar oldu" dedi, Dışişleri Bakanı Billström'ün görüntüyü 'iğrenç' olarak nitelediğini hatırlattı.

ŞİMDİ EN BAŞA DÖNÜLDÜ!

Haberde YPG'li teröristlerin istedikleri gürültüyü kopardığı ileri sürüldü, "İsveç hükümeti tüm sonbaharı Erdoğan için emekleyerek geçirdi" cümlesi yer aldı. İsveç Başbakanı Kristersson'un Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Majesteleri' dediğini aktaran Aftonbladet, Dışişleri Bakanı Billström'ün ise terör örgütü PKK paçavralarını taşımanın yasak olacağını ifade ettiğini yazdı.

Başbakan Kristersson'un bir hafta önce "Türkiye, NATO üyeliği için kabul edemeyeceğimiz taleplerde bulunuyor" dediğini hatırlatan gazete, şimdi yine en başa dönüldüğü yorumunu yaptı.

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İsveç Recep Tayyip Erdoğan

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