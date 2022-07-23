İsveç'teki skandal terör propagandasının ardından Dışişleri harekete geçti!

Türkiye, İsveç'teki terör propagandasına kayıtsız kalmadı! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için sürecin başladığı ve üç ülke arasında üçlü muhtıranın imzalandığı dönemde İsveç'te gerçekleştirilen skandal terör propagandası tepki çekti. Bu kapsamda İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"KUVVETLİ TEPKİMİZ İLETİLMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı diplomatik kaynakları konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İsveç’in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG destekçilerinin 21 Temmuz günü gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmış, ayrıca Stokholm’de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, kuvvetli tepkimiz iletilmiştir.

Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra’da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır."

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. (AA)

