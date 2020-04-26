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İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı! (Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay olmuştu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 07:36 | Son Güncelleme

İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı! (Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay olmuştu)

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi.

Görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından , "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımına yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.

"BUGÜN TEKRAR TÜRK OLUŞUMUZLA GURUR DUYDUK'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından yaptığı, "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz." paylaşımına da yanıt veren Gülüşken, şunları kaydetti:

"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin."

(AA)

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