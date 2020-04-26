İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı! (Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay olmuştu)

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medyada yayımladığı video ile yardım istedi.

Görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından , "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımına yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.