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İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

20.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin, NATO üyeliğine teröre destek verdiği gerekçesiyle karşı çıktığı İsveç'ten küstah görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsveç'in Göteborg kentinde bir kez daha bir grup terör örgütü yandaşı tarafından skandal bir gösteri düzenlendi. Götaplatsen Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları gösteriyi, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gerçekleştirdi.

İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine uzun süredir teröre destek verdikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor. Türkiye'den, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemlerine sert tepkiler de geliyor. Ülkenin NATO'ya üyeliği ile ilgili görüşmeler devam ederken Türkiye, PKK'nın faaliyetleriyle alakalı İsveç'in acilen adım atması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Ancak İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının küstah gösterileri durdurak bilmeden devam ediyor. Son olarak bir kez daha İsveç'ten skandal görüntüler geldi. İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

2 SAATLİK EYLEM

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

AA-20220620-28210649-28210647-TEROR_ORGUTU_PKKYPG_YANDASLARI_ISVECIN_GOTEBORG_KENTINDE_GOSTERI_YAPTI

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın propagandasında boyut atladılarİsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın propagandasında boyut atladılar

"İSVEÇ HÜKÜMETİ İKİ YÜZLÜ BİR POLİTİKA UYGULUYOR"

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti. (AA)

İsveç’ten skandal görüntüler geldi! Terör örgütü PKK gösteri yaptı herkes izledi…İsveç’ten skandal görüntüler geldi! Terör örgütü PKK gösteri yaptı herkes izledi…


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