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  4. İsveç'ten kritik hamle! NATO görüşmeleri için Ankara'ya heyet gönderecekler

İsveç'ten kritik hamle! NATO görüşmeleri için Ankara'ya heyet gönderecekler

16.05.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'ya tam üyelik başvurusu kararı alan İsveç'ten, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından kritik bir Türkiye hamlesi geldi. İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Ankara'ya göndermeye karar verdiğini açıkladı.

İsveç'ten kritik hamle! NATO görüşmeleri için Ankara'ya heyet gönderecekler

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin, ülkenin NATO üyeliği yönünde karar aldıklarını duyurmasının ardından yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, diplomatlardan oluşan bir heyetin NATO üyeliğini görüşmek için Ankara'ya gideceğini söyledi.

"SINIRIMIZDA HAREKETLİLİK YAŞANACAKTIR"

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, ''Rusya, hava sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

ÇAVUOĞLU, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI UYARMIŞTI

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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