HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç'ten Türkiye'ye suçlu iadesi! NATO anlaşması sonrası gönderilecek ilk isim belli oldu

İsveç'ten Türkiye'ye suçlu iadesi! NATO anlaşması sonrası gönderilecek ilk isim belli oldu

12.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'ya üyelik için başvuran ancak Türkiye'nin engeliyle karşılaşan iki ülkeden biri olan İsveç, yapılan anlaşmalar gereği suçlu iadesi yapmayı kabul etmişti. Türkiye tarafından istenen bir suçlunun iadesini yapacak olan İsveç'in göndereceği ilk kişi belli oldu. İade edilecek kişinin Türkiye'de dolandırıcılık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan Okan Kurt olduğu öğrenilirken dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

İsveç'ten Türkiye'ye suçlu iadesi! NATO anlaşması sonrası gönderilecek ilk isim belli oldu

NATO'ya üye olmak için başvuran ancak Türkiye'nin onayını alamayan İsveç ve Finlandiya, yapılan anlaşmalar gereği suçlu iadesini de kabul etmişti. Gelen bilgilere göre İsveç, Türkiye'nin istediği bir suçluyu iade etmeye karar verdi. Anlaşma sonrası ilk suçlu iadesinin yapılacağı öğrenilirken şahsın kimliği ve işlediği suçlara ilişkin detaylar da ortaya çıktı...

İSVEÇ BASINI YAZDI

İsveç'te online yayın yapan Samnytt gazetesi, İsveç'in Türkiye'ye dolandırıcılık suçundan iade etmeye hazırlandığı kişinin 35 yaşındaki Okan Kale olduğunu yazdı. Kale'nin 2010-2011 yıllarında Türkiye'de 3 bankaya yönelik kart dolandırıcılığıyla suçlanması nedeniyle İsveç’e kaçtığı aktarılan haberde, Kale'nin Haziran 2012’de sığınma başvurusunun reddedildiği ve buradan İtalya'ya geçtiği kaydedildi.

iStock-1097344894

OTURMA İZNİ ALMAK İÇİN 23 YAŞ BÜYÜK BİRİYLE EVLENMİŞ

Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edildi.

Ekim 2021'de Ankara'nın Interpol aracılığı ile İsveç makamlarıyla temasa geçtiği vurgulanan haberde, Kale'nin bu tarihte yakalanarak hapse atıldığı ifade edildi.

İSMİNİ VE DİNİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürülen Kale'nin ismini de Johan Gustavsson olarak değiştirdiği belirtildi.

HABER, İSVEÇ BASININDA YER ALDI

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdiği kaydedilmişti.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğunu söylemişti. Johansson “Yüksek Mahkeme durumu her zamanki gibi inceledi ve iade için bir engel olmadığına karar verdi.” şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu kişinin Türkiye’de 14 yıl hapis cezası bulunduğu aktarılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kudüs'te katliam gibi kaza!Kudüs'te katliam gibi kaza!
Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!
Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, babaları da kabul etmediAnneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, babaları da kabul etmedi
Anahtar Kelimeler:
İsveç Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!

Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!

Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Para aldığını iddia edince ortalık karışmıştı! "Yaptığımız anlaşmalar var" diyerek açıkladı

Para aldığını iddia edince ortalık karışmıştı! "Yaptığımız anlaşmalar var" diyerek açıkladı

DP Genel Başkanı Uysal'dan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklama: Adayın...

DP Genel Başkanı Uysal'dan siyaset gündemini hareketlendirecek açıklama: Adayın...

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.