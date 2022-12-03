HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç, terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

03.12.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, ülkesindeki medyaya konuşan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını söylemişti.

İsveç, terör örgütü PKK üyesi Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

Alınan bilgiye göre, Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.

Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

dd

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.

PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İSVEÇ BAŞBAKANI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirmişti.

h2

Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor." diye konuşmuştu.

Türkiye'nin ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Kristersson, bunu Türkiye'nin bileceğini kaydetmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FBI'dan Tiktok açıklaması!FBI'dan Tiktok açıklaması!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!
Anahtar Kelimeler:
pkk İsveç

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!

Tekirdağ'dan havalandı, Konya'daki hedefi vurdu!

7 Aralık'ta piyasaya sürülecek

7 Aralık'ta piyasaya sürülecek

Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!

Andre Ayew kaçırdı, tarih tekerrür etti!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.