HABER
  4. İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi

İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları Tahran’da düşürülen yolcu uçağının ardından soruşturmaya nasıl devam edilebileceği konusunda görüşmek üzere Londra’da bir araya geldi.İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştirmek üzere pistten havalanan ve kısa süre sonra İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına yönelik soruşturma hakkında görüşmek üzere Londra’da bir araya geldi.

İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi

İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları Tahran’da düşürülen yolcu uçağının ardından soruşturmaya nasıl devam edilebileceği konusunda görüşmek üzere Londra’da bir araya geldi.
İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştirmek üzere pistten havalanan ve kısa süre sonra İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına yönelik soruşturma hakkında görüşmek üzere Londra’da bir araya geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada, konsolosluk erişimi, ailelerin ve akrabalara destek verilmesi ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti gibi konuların görüşüldüğünü açıkladı. Linde, "En önemli şey ailelerin, akrabaların ihtiyaç duydukları tüm cevapları almasıdır. Şu anda tespit çalışmaları devam ediyor. Doğru ve emin bir şekilde yapılmalıdır. Bu çok zaman alıcı bir süreç ancak bunun doğru yapılması önemli" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kazada uçakta bulunan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamaİBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama
İbrahim Kalın, O’Brien ile görüştüİbrahim Kalın, O’Brien ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

İbrahim Kalın, O’Brien ile görüştü

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yok

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

TBMM Genel Kurulu’nda 'Hayvan Hakları Raporu' görüşüldü

TBMM'de hayvan hakları görüşmesi: Aynı görüşte birleştik

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.