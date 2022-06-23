“İsveç ve Finlandiya Konusunda Çözümden Umutluyuz”

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda düzenlenen oturumda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği süreci tartışıldı. Oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi iki ülkenin NATO üyeliği konusunda yakın zamanda olumlu bir çözüm bulunacağından umutlu olduğunu söyledi.

Senato komisyonunda düzenlenen oturumda Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Karen Donfried konuştu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin ABD’nin ulusal çıkarı açısından yararlı olacağını vurgulayan Donfried, her iki ülkenin 18 Mayıs’taki NATO üyeliğine başvuru kararına yönelik kapsamlı demokratik süreçlerini yürüttüklerini söyledi.

“Madrid zirvesinden önce aynı düzlemde buluşturmaya çalışıyoruz”

Oturumda söz alan Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, Donfried’e önümüzdeki hafta İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO toplantısında, İsveç ve Finlandiya’ya ittifaka katılmaları için resmi davetin yapılıp yapılmaması olasılığını sordu.

ABD’li yetkili iki ülkenin NATO’ya üye olması konusunda Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki sorunlarda yakın zamanda olumlu bir çözüm olacağından umutlu olduğunu belirtti. Yetkili, ABD’nin tarafları Madrid’deki NATO zirvesinden önce aynı düzlemde buluşturmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, hukukun üstünlüğünü savunan gelişmiş iki demokrasi şeklinde tanımladığı İsveç ve Finlandiya’nın NATO’yu bir değerler ittifakı olarak güçlendireceklerini vurguladı.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in politikalarıyla ilgili bazı endişelerini gündeme getirdiğini hatırlatan Donfried, “NATO Genel Sekreteri’nin de altını çizdiği Türkiye’nin terörizmle ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz. Üç ülkeyi tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini gidermeye yönelik bir yol bulunması konusunda birlikte çalışmaya teşvik etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

“İsveç ve Finlandiya’nın NATO’nun askeri etkinliği üzerinde olumlu etkisi olacak”

Oturumda konuşan Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Celeste Wallander da Pentagon’un iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki bakış açısını paylaştı.

Her iki ülkenin dış politikalarının güçlü bir demokrasi anlayışına dayandığının altını çizen Amerikalı yetkili, Savunma Bakanlığı’nın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin ittifakın askeri etkinliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağından emin olduğunu vurguladı.

Wallander, iki ülkenin Amerika’nın değerlerini paylaşan ve NATO’yu kuran Antlaşma’nın idealleriyle uyumlu gelişen demokrasiler olduğunu belirtti.

NATO Zirvesi haftaya Madrid’de

NATO liderleri 28 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya gelecek.

Zirvenin en önemli gündem maddesi İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üyelik başvuruları olacak.

