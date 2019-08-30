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İsveç, Yemenli taraflar arasında yeniden arabuluculuk yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Yemen’de çatışan taraflar arasında yeniden arabuluculuk yapmak için Orta Doğu’ya ziyarette bulunacak.İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Yemen krizine arabuluculuk yapmak amacıyla 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman’ı ziyaret edecek.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Yemen’de çatışan taraflar arasında yeniden arabuluculuk yapmak için Orta Doğu’ya ziyarette bulunacak.
İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Yemen krizine arabuluculuk yapmak amacıyla 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman’ı ziyaret edecek. Açıklamada bölgedeki durumu Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle de görüşmek istediğini belirten Wallstrom, "Yetkili ve etkisi olan herkesle görüşeceğim. Herkesin güvendiği İsveç barış sürecini hızlandıracak” şeklinde konuştu.
Wallstrom, ”Stockholm’da varılan anlaşmaya sadık kalınmalı, biz kendimizi sorumlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç’in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz’le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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