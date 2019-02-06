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İsveç'e sahte Türk pasaportuyla iltica edenler hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

Türk pasaportuyla ülkeye iltica eden 400 kişiden 40'a yakınının pasaportu sahte çıktı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'e son üç yılda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin iltica başvuruları artarken sonbaharda Türk pasaportu ile iltica eden 400 kişiden 40'a yakınının pasaportunun sahte olduğu bildirildi. İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Göç Ofisi İltica Bölümü Başkanı Magnus Bengtsson, sonbahardan bu yana incelenen 400 Türk pasaportundan yaklaşık yüzde 10'unun sahte çıktığını duyurdu. Bengtsson, "Bu kalitede sahte pasaportu ancak arkasında iyi bir ekibi ve teknolojik aletleri olan bir grup yapabilir.'' ifadelerini kullandı. Göçmenler Ofisi'nin sahte Türk pasaportlarını hazırlayanların yakalanması için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Bengtsson, polisin soruşturma başlattığını kaydetti. Öte yandan, Türkiye'den sahte evraklarla İsveç'e iltica edecekler için dikkatli olunması yönünde Avrupa ülkelerinden ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan İsveç Göçmenler Ofisine uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı.- Türkiye'den iltica edenlerin oranı son üç yılda arttıTT haber ajansına konuşan Göçmen Dairesi Hukuk Şefi Daniel Grynfarb, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'den İsveç'e iltica oranında ciddi artış yaşandığını söyledi. Önceki senelerde Türkiye'den İsveç'e iltica edenlerin ortalamasının 200 kişi olduğunu belirten Grynfarb, ''Türkiye'deki darbeden hemen sonra 2016'da 738 kişi iltica etti. 2017'de iltica edenlerin sayısı rekor kırarak 872 kişiye ulaştı. Geçen sene ise bu rakam yarıya inerek 493'e geriledi." dedi. Grynfarb, iltica edenlerden ne kadarının FETÖ mensubu olduğunu bilmediğini belirterek, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ isveç Türk pasaportu

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