HABER

İsveç’in başkentinde patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.
İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlayan otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, şoförün ağır yaralandığı bildirildi. İsveç İstihbarat Örgütü(SEPO) Sözcüsü Sofia Hellquist, “Olay hakkında hemen bilgi aldık. Patlama bir terör olayı değil, öte yandan otobüste yolcuların olmaması büyük şans” dedi. Görgü şahitlerinden Klas Klas Mellborn, “Evdeydik, patlayan otobüsün 40-50 metre uzağından alevleri görüyorduk. Bunun bir terör olayı olduğunu zannettik. En kısa zamanda evi terk ettik” diye konuştu.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Motosiklet yarışı ölümle bittiMotosiklet yarışı ölümle bitti
Motosiklet yarışı faciayla sonlandıMotosiklet yarışı faciayla sonlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.