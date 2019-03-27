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İsveç'in en büyük bankalarından Swenbank'a polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

İsveç'in en büyük bankalarından Swenbank'a polis baskını

STOCKHOLM (AA) - İsveç mali polisi, ülkenin en büyük bankalarından Swenbank'a "kara para" aklama iddiasıyla baskın düzenledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre İsveç Mali Denetleme Kurulu Sözcüsü Niklas Ahlgren, yaptığı açıklamada, mali polisin kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Stockholm'un Sundbyberg'deki merkez binasında arama yaptığını belirtti.

Swedbank'tan yapılan açıklamada ise mali polisin baskını doğrulanırken, binadaki arama yapan polislere her türlü kolaylığın sağlandığı kaydedildi.

Olayın duyulmasının ardından Swedbank'ın borsadaki hisseleri düştü.

SVT'nin geçen ay ortaya çıkardığı olayda, 2007-2015 yıllarında Swedbank ile Danimarka bankası Danske Bank'ın Baltık devletlerindeki şubeleri üzerinden 4,3 milyar dolar değerindeki kara parayı akladığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
isveç kara para aklama Swedbank

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