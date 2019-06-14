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İsveçli 3 kadın turiste hırsızlık gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğlence merkezinde bir kadına ait cep telefonunu çaldığı iddia edilen İsveçli 3 kadın turist, polis tarafından gözaltına alındı.

İsveçli 3 kadın turiste hırsızlık gözaltısı

Engin ANAK/ ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğlence merkezinde bir kadına ait cep telefonunu çaldığı iddia edilen İsveçli 3 kadın turist, polis tarafından gözaltına alındı. Çalıntı telefon ise turistlerin odasındaki kolonun arkasındaki boşlukta bulundu.
Olay, saat 02.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Songül K. adlı kadın cep telefonunu masaya bırakarak eğlenmeye başladı. Döndüğünde telefonunu bulamayan Songül K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık şüphelilerinin tatil için Alanya'ya gelen İsveç uyruklu kadınlar A.K. (28), F.N. (29) ve F.D. olduğunu tespit etti. Polis şüpheli kadınları konakladıkları Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki otelde gözaltına aldı.
Çalıntı cep telefonu ise şüphelilerin kaldıkları otel odasının kolon boşluğunda bulundu. Telefon sahibine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İsveçli 3 kadın turiste hırsızlık gözaltısıİsveçli 3 kadın turiste hırsızlık gözaltısı

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