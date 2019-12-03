İsveçli aktivist Greta Thunberg 3 haftada okyanusu geçerek Lizbon'a vardı

MADRİD (AA) - İsveçli aktivist Greta Thunberg, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansına (COP25) katılmak için Amerika'dan başladığı yolculukta okyanusu geçerek Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen 16 yaşındaki Thunberg, Avustralyalı bir aileye ait katamaran ile 3 haftada Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Lizbon'a vardı.

Babası ile seyahat eden Thunberg'i karada çok sayıda çevreci aktivist genç karşıladı.

"Hoşgeldin Greta", "Greta senin sesin bizim sesimiz" şeklinde slogan atan Portekizli gençlere ve kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Thunberg, "Bu mücadelede herkes öyle ya da böyle elinden geleni yapmalı." şeklinde konuştu.

Okyanus yolculuğu sırasında zaman zaman mide bulantısı sorunu yaşadığını ifade eden Thunberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin böyle seyahat etmesini istediğim için katamaran ile okyanusu geçmedim. Bunu yaptım çünkü açık bir mesaj vermek istiyorum. O da bu şekilde sürdürülebilir bir yaşamın imkansız olduğu ve değişmek gerektiğidir. İnsanların çoğunluğunun okyanusu katamaran ile geçmesini beklemek bir saçmalık olur. Ayrıca kimseye nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili nasihat vermek istemiyorum."