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İsveçli aktivist Greta Thunberg 3 haftada okyanusu geçerek Lizbon'a vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

Greta Thunberg: - "Bu mücadelede herkes öyle ya da böyle elinden geleni yapmalı" - "(Okyanusu katamaran ile geçmek) Bunu yaptım çünkü açık bir mesaj vermek istiyorum. O da bu şekilde sürdürülebilir bir yaşamın imkansız olduğu ve değişmek gerektiğidir"

MADRİD (AA) - İsveçli aktivist Greta Thunberg, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansına (COP25) katılmak için Amerika'dan başladığı yolculukta okyanusu geçerek Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen 16 yaşındaki Thunberg, Avustralyalı bir aileye ait katamaran ile 3 haftada Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Lizbon'a vardı.

Babası ile seyahat eden Thunberg'i karada çok sayıda çevreci aktivist genç karşıladı.

"Hoşgeldin Greta", "Greta senin sesin bizim sesimiz" şeklinde slogan atan Portekizli gençlere ve kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Thunberg, "Bu mücadelede herkes öyle ya da böyle elinden geleni yapmalı." şeklinde konuştu.

Okyanus yolculuğu sırasında zaman zaman mide bulantısı sorunu yaşadığını ifade eden Thunberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin böyle seyahat etmesini istediğim için katamaran ile okyanusu geçmedim. Bunu yaptım çünkü açık bir mesaj vermek istiyorum. O da bu şekilde sürdürülebilir bir yaşamın imkansız olduğu ve değişmek gerektiğidir. İnsanların çoğunluğunun okyanusu katamaran ile geçmesini beklemek bir saçmalık olur. Ayrıca kimseye nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili nasihat vermek istemiyorum."

Lizbon'da birkaç gün kalacağını ve kendisini hazır hissettiğinde Madrid'e gideceğini söyleyen İsveçli aktivist, "Durmayacağım. COP25'te mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğim. İnsanların, gençlerin sesleri toplantıların yapıldığı bu duvarların ötesinden duyulabilmeli." dedi.

Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medina tarafından kabul edileceği belirtilen Greta Thunberg'in perşembe günü Madrid'e gelmesi öngörülüyor.

Karbondioksit gazı salınımı nedeniyle uçaklara binmeyen Thunberg, zorlu hava şartlarında katamaranla 21 gün süren okyanus yolculuğunun ardından Lizbon'a ulaştı. Thunberg'in buradan 10 saat süren tren yolculuğu ile Madrid'e gitmesi bekleniyor.

Thunberg, İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için geçen yıl ağustosta parlamento önünde oturma eylemi yaparak sesini dünyaya duyurmuştu.

Eylül'de New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde de konuşan İsveçli aktivist, iklim değişikliğine karşı mücadelede gerekli adımları atmadığı için devlet ve hükümet başkanlarını eleştirmişti.

"Fridays for Future" (Gelecek için Cumalar) adıyla dünya geneline yayılan gençlerin iklim değişikliğini protesto eylemlerine öncülük eden Thunberg, dünya basını tarafından çok yakından takip ediliyor.

Başta Portekiz ve İspanya olmak üzere birçok ülkenin basını Greta Thunberg'in Lizbon'a gelişini "son dakika haberi" olarak canlı görüntülerle verdi.

Madrid'de 2 Aralık'ta başlayan COP25, 13 Aralık'ta sona erecek.

İklim aktivisti genç gruplar 6 Aralık'ta Madrid sokaklarında gösteri yapacak.

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25. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP25 İklim aktivisti Greta Thunberg İspanya lizbon

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