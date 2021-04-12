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İsveçli bilim insanları: Alkolü bırakmak ömrü 28 yıl uzatabilir

12.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stockholm merkezli Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanları, alkolden vazgeçmenin ömrü 28 yıl uzatabileceğini belirtti.

İsveçli bilim insanları: Alkolü bırakmak ömrü 28 yıl uzatabilir

Express’in aktardığına göre, 20 yıl boyunca Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te alkoliklerin ortalama yaşam sürelerini gözlemleyen bilim insanları, araştırmaya katılan kişiler arasında, çeşitli rahatsızlık ve hastalık kaynaklı ölümlerin özellikle alkolü suistimal eden denek grubunda görüldüğünü dile getirdi. Bu gruptaki kişilerin ortalama yaşam süresinin 28 yıl daha kısa olduğu kaydedildi.

Doktorlar, alkolün vücut üzerindeki olumsuz etkileri hakkında düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. Alkolün, küçük dozlarda bile kanser, demans, iktidarsızlık ve kısırlık riskini önemli ölçüde artırdığı vurgulanıyor. Alkolün ayrıca kalp, beyin ve karaciğerin işleyişini de olumsuz etkilediği kaydediliyor.

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