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İsveçli futbolcunun evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

İsveçli futbolcunun evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Stockholm'deki evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı.

Uzun yıllardır Malmö takımında oynayan İbrahimovic'in, Malmö'nün ezeli rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almasının ardından futbolcuya yönelik ırkçı saldırılar devam ediyor.

Ünlü futbolcunun başkent Stockholm'de bulunan evinin kapısına, Hristiyanlığa göre Hz İsa'ya ihanet eden havari "Yehuda (Judas)" yazıldı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Bengt Dahnell, saldırganları yakalamak için inceleme başlattıklarını belirtti.

Dün de yıldız futbolcu İbrahimovic'in Malmö'de 2 ay önce dikilen heykelinin bulunduğu bölgeye eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazılmış, heykeli yakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Zlatan Ibrahimovic

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