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İsveçli kadının İstanbul’da sır ölümü: kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

İstanbul Haliç’te bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

İsveçli kadının İstanbul’da sır ölümü: kimliği belli oldu

İstanbul Haliç’te bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Haliç’ten cansız bedeni çıkarılan şahsın İsveç uyruklu Alexandra Köppel olduğu ortaya çıktı.
Haliç Metro Köprüsü yakınlarında su üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen deniz polisi ise şahsı karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadın olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde su üzerinde ölü bulunan kadının İsveç uyruklu 43 yaşındaki Alexandra Köppel olduğu tespit edildi. Köppel’in ölüm sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından ölüm sebebinin ortaya çıkmasıyla çalışmaların şekilleneceği kaydedildi.

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