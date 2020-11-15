İsveçli otomobil markasından şaşırtan güvenlik testi

İsveç otomobil markası Volvo en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmek için kritik bir teste imza attı. Marka, kurtarma hizmetlerinin herhangi bir çarpışma senaryosuna karşı hazır olması ve en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimleyebilmeleri birkaç yeni aracı ilk kez 30 metre yükseklikte bir vinçten aşağıya bıraktı.

"HAYAT KURTARMAYA YARDIMCI OLACAK YÖNTEMLERİ DENİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volvo Cars Trafik Kazaları Araştırma Ekibi’nde görevli Håkan Gustafson, “İsveç kurtarma hizmetleriyle yıllardır çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz aynı: yolların herkes için daha güvenli olması. Umarız hiç kimsenin başına çok şiddetli bir kaza gelmez. Ancak bütün kazaları önlemek mümkün değil. Bu nedenle, çok şiddetli bir kaza meydana geldiğinde elimizde hayat kurtarmaya yardımcı olacak yöntemler olması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda hayat kurtarmaya yardımcı olacak yöntemleri itina ile alıyoruz” dedi.





