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İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

İsveçli pilot Maria Petterson, işi gereği dünyanın dört bir yanına uçuşlar gerçekleştiriyor.

Gittiği yerlerde keşif gezileri yapmayı seven Maria Petterson, buralarda çektiği fotoğraflarını yarım milyona ulaşan sosyal medya takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

İsveçli pilottan olay yaratan paylaşım

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İşte fenomen pilotun çektiği muhteşem kareler.
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Maria Petterson pilot fenomen

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