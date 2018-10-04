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İsveçli siyasetçiden "çocuklara sünnet yasaklansın" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

İsveçli siyasetçiden "çocuklara sünnet yasaklansın" önerisi

STOCKHOLM (AA) - Göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Genel Sekreteri Rickard Jomshof, çocuk sünnetinin yasaklanması amacıyla parlamentoya önerge sundu.

Yahudi çocuklarının 8 günlük, Müslüman çocukların da daha ilerideki yaşlarda sünnet edilmesinin çocuk istismarı olduğunu savunan Jomshof, Meclis Soruşturma Komisyonuna verdiği önergede, çocukların rızaları alınmadan sünnet edildiklerine dikkati çekti.

Sünnetin geri kalmış uluslarda ortaya çıktığını öne süren Jomshof, İsveç'in çocukların hakkını koruması gerektiğini ifade etti. Önerge ilk olarak Meclis Soruşturma Komisyonunda görüşüldükten sonra Parlamentoda oylanacak.

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