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İsveç'te 171 sanatçıdan İsrail'de yapılacak Eurovision'u boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

İsveç'te 171 sanatçıdan İsrail'de yapılacak Eurovision'u boykot çağrısı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te 171 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine ülkedeki gazetelerde yayımladıkları mektupla destek verdi.
Ülkenin en büyük gazeteleri Aftonbladet ve Expressen başta olmak üzere tüm gazetelerde yayımlanan mektupta, ''İsveçli 171 sanatçı, yapımcı, yönetmen olarak İsrail'de yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, İsrail'in insan hakları ihlalleri vurgulanarak, ''İsrail tarafından Filistinlilerin temel insan hak ve hürriyetleri inkar edildiği sürece İsrail'le hiçbir şekilde kültürel alışverişine katılmayacağız, İsrail'de yapılacak kültürel faaliyetleri desteklemeyeceğiz.'' değerlendirilmesinde bulunuldu.
Tel Aviv’de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsveç'i temsil edecek John Lundvik'e de çağrı yapan sanatçılar, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları gizlemek için Eurovision Şarkı Yarışması’nı kullandığını ve Lundvik'in buna alet olmaması gerektiğini belirterek, yarışmadan çekilmesini istedi.
Boykot çağrısını yapanlar arasında İsveç'in en ünlü sanatçıları Joakim Thaström, Mikael Wiehe, Love Antell ve Stefan Sundström gibi isimler bulunuyor.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT, ABD'nin dünyaca ünlü sanatçısı Madonna'nın Tel Aviv’de gerçekleştirilecek yarışmanın finalinde sahne alarak iki şarkı seslendireceğini duyurdu.

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışıması'nın finali 18 Mayıs'ta İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak.

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Eurovision Şarkı Yarışması israil isveç

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