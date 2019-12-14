İsveç'te aşırı sağcı gruplar, camilerin yakılmasını ve Müslümanların katledilmesini istiyor

STOCKHOLM (AA)- İsveç'te sosyal medyada kapalı gruplarda örgütlenen bazı aşırı sağcıların, ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesini ve camilerin yakılmasını istediği belirtildi.

Expo dergisi, aşırı sağcıların sosyal medyada kullandığı 11 kapalı grubun yazışmalarını ortaya çıkardı.

Bu yazışmalarda, 44 bin kişinin üye olduğu gruplarda, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisinde siyaset yapan birçok politikacının yorum yaptığı bilgisine yer verildi.

Derginin haberine göre, ırkçıların kapalı gruplarında en çok Müslümanlara yönelik tehdit ve nefret ifadeleri bulunurken; sığınmacı, Afrikalı ve İsveçli sol siyasetçiler de hedef gösterildi.

En çok kullanılan yorumların, "ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesi", "camilerin yakılması" ve "camilerin basılarak ibadet eden Müslümanların av tüfeğiyle öldürülmesi" şeklinde olduğu kaydedildi.

İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Löfven'in "vatan haini" olduğu yönünde birçok yorumun bulunduğu ve öldürülmesi için de çağrı yapıldığı bildirildi.