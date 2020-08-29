İsveç’te Aşırı Sağcılar Kuran Yaktı

İsveç’in Malmö kentinde aşırı sağcı bir grubun Kuran yakmasının ardından gerilim tırmandı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı.

Cuma günü öğleden sonra ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı bir mahalle yakınlarında Kuran yakan aşırı sağcı aktivistler bu görüntüleri internette paylaştı. Bunun üzerine yaklaşık 300 kişi protesto için toplandı.

Gerilimin yükseldiği olaylarda göstericilerden bazıları polise yabancı cisim fırlattı. Bazı yerler de ateşe verildi. Olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Kuran’ı tekmeleyen 3 kişi de bir etnik gruba yönelik nefreti körükledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç basınına göre, İslam karşıtı gösteriler öncesinde, Danimarka’nın aşırı sağcı siyasi parti lideri Rasmus Paludan’ın Malmö’de toplantı yapmasına izin verilmemiş ve Paludan İsveç sınırında durdurulmuştu.

