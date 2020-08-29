HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç’te Aşırı Sağcılar Kuran Yaktı

İsveç’te Aşırı Sağcılar Kuran Yaktı

29.08.2020 19:39 | Son Güncelleme

İsveç’te Aşırı Sağcılar Kuran Yaktı İsveç’in Malmö kentinde aşırı sağcı bir grubun Kuran yakmasının ardından gerilim tırmandı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı

İsveç’te Aşırı Sağcılar Kuran Yaktı

İsveç’in Malmö kentinde aşırı sağcı bir grubun Kuran yakmasının ardından gerilim tırmandı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı.

Cuma günü öğleden sonra ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı bir mahalle yakınlarında Kuran yakan aşırı sağcı aktivistler bu görüntüleri internette paylaştı. Bunun üzerine yaklaşık 300 kişi protesto için toplandı.

Gerilimin yükseldiği olaylarda göstericilerden bazıları polise yabancı cisim fırlattı. Bazı yerler de ateşe verildi. Olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Kuran’ı tekmeleyen 3 kişi de bir etnik gruba yönelik nefreti körükledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç basınına göre, İslam karşıtı gösteriler öncesinde, Danimarka’nın aşırı sağcı siyasi parti lideri Rasmus Paludan’ın Malmö’de toplantı yapmasına izin verilmemiş ve Paludan İsveç sınırında durdurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırmasıİngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
İsrail’de Abbasiler döneminden kalma 425 adet saf altın sikke bulundu
Abbasiler dönemine ait! Yüzlerce saf altın sikke bulundu
10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti
Rus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik etti
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
ABD'yi karıştıran ses kaydı: O lanet Ivanka...
ABD'yi karıştıran ses kaydı: O lanet Ivanka...
BAE İsrail'e ekonomik boykota son verdi
BAE İsrail'e ekonomik boykota son verdi
Çin’de restoran çöktü! Ölü sayısı 17'e yükseldi
Çin’de restoran çöktü! Ölü sayısı 17'e yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.