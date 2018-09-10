İsveç’te Aşırı Sağın Güçlendiği Seçimde Hükümet Bilmecesi

Sosyal Demokratlar ve merkez sağ ittifak İsveçli Demokratlar’la koalisyon yapmayacaklarını daha önce açıklamıştı.

Irkçı köklere sahip İsveçli Demokratlar’ın oy oranıysa yüzde 17,6 oldu. Parti 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 5 arttırdı. Bu oran, partiler arasındaki en yüksek oy artışına tekabül ediyor. Buna karşın, partinin lideri Jimmie Akesson yüzde 20-30 arasında oy alacaklarını tahmin ediyordu.

Sonuçlara göre iktidardaki Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile Sol Parti ittifakı oyların yüzde 40,6’sını aldı. Muhalefetteki merkez sağ ittifak da oyların yüzde 40,3’ünü elde etti.

Avrupa Birliği karşıtı olan ve göçmenliği dondurmayı amaçlayan parti seçimden en büyük üçüncü parti çıktı.

İsveç’te yapılan parlamento seçimlerinde merkez sağ ve merkez sol partiler sandıktan başa baş çıkarken, aşırı sağcı İsveçli Demokratlar partisi en fazla kazanç sağlayan parti oldu.

Lofven ise seçimin bütün sorumlu partilerin ilgilenmesi gereken bir durum ortaya koyduğunu kaydediyor ve İsveçli Demokratlar’ı kastederek “Nazi kökleri olan bir partinin” sorumlu hiçbir şey öneremeyeceğini belirtiyor.

İsveç de birçok Avrupa ülkesi gibi son yıllarda mülteci akınına uğramış bir ülke. Mültecilerin çoğu Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika’dan.

2015 yılında 163 bin mültecinin ülkeye gelmesinin seçmenleri kutuplaştırdığı yorumları yapılıyor.

Umea Üniversitesi’nden Magnus Blomgren’e göre gelenekçi partiler bu hoşnutsuzluğa yanıt vermek konusunda başarısız oldu. Seçim sonucunun da bu durumu yansıttığı yorumları yapılıyor.

