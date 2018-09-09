İsveç’te Aşırı Sağın Yükselişi

İsveç’te yapılan parlamento seçimlerinde aşırı sağcı-göçmenlik ve Avrupa Birliği karşıtı parti İsveçli Demokratlar sandık çıkış anketlerine göre yüzde 19 oy kazandı. Bir önceki seçimde partinin oy oranı yüzde 12.9 olmuştu.

Bir başka sandık çıkış anketi ise partiyi yüzde 16.3’de gösteriyor.

Ülkedeki merkez sol ve merkez sağ partiler ise başa baş görünüyor. Buna göre iktidardaki Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile Sol Parti oyların yüzde 39.4’ünün kazanırken, muhalefetteki merkez sağ ittifak yüzde 39.6 oy almış görünüyor.

Sonuçların bu şekilde resmileşmesi halinde ülkede koalisyon hükümeti kurma çabalarının haftalar sürebileceği hatta başarısızlıkla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

İsveç’te siyaset onyıllardır iki ana siyasi blok tarafından yönlendiriliyor. Ancak İsveçli Demokratlar’ın yükselişi siyasi arenayı karıştırmış durumda.

