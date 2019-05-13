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İsveç'te Assange'a yönelik cinsel saldırı soruşturması tekrar açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

İsveç Kamu Davaları Savcılığı, Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki cinsel saldırı dosyasını yeniden açma kararı aldı - İsveç Kamu Davaları Savcısı Eva-Marie: - "Assange'ın İngiltere'deki yargılanması bittikten sonra tutuklama emri çıkartarak İsveç'e iadesini isteyeceğim"

STOCHOLM (AA) - İsveç Kamu Davaları Savcısı Eva-Marie, Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki cinsel saldırı dosyasını yeniden açma kararı aldıklarını duyurdu.

Konu hakkında basın açıklaması yapan Savcı Marie, Assange'ın 2012'de iki İsveçli kadına cinsel saldırıda bulunduğu şüphesinin mevcut olduğunu ve bunun için bir ön soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

İsveç'te daha önceden görülen davalara katılmadığı için Assange'ın zorla getirilmesi yönünde tutukluluk emri çıkaracağını kaydeden İsveçli savcı, "Assange'ın İngiltere'deki yargılanması bittikten sonra tutuklama emri çıkartarak İsveç'e iadesini isteyeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Assange'ın İsveçli avukatı Per E Samuelson ise İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, kararın utanç verici olduğunu söyledi. Samuelson, 10 yıl önce yaşanan ve kapanan bir davanın yeniden açılmasının anlamsız olduğunu vurgulayarak, 'İsveç adına alınan karar utanç verici." dedi.

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Wikileaks kurucusu Julian Assange

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