İsveç'te Assange'ın iadesini zorlaştıracak karar

Bu karar Assange'ın tutuklu olduğu İngiltere'den İsveç'e iadesini zorlaştıracak.WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın gözaltına alınmasını talep eden İsveç savcılığı, Uppsala Bölge Mahkemesi'nden ret yanıtı aldı.

Mahkeme, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hâlihazırda İngiltere'de hapiste olduğunu belirtti ve 47 yaşındaki Avustralyalı hakkında İsveç'te yürütülen soruşturmanın gözaltı kararı olmadan da sürdürülebileceğine hükmetti. Uppsala'daki mahkeme, bu doğrultuda Avrupa soruşturma emri (EIO) çıkarılabileceğini ve Assange'ın ifadesinin İngiltere'de alınabileceğini bildirdi.

Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson, Assange'ın geçmişte soruşturma sürecinde İsveçli makamlarla işbirliğine gitmeyi reddedip İsveç'e iade edilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığındığını hatırlatmıştı. Başsavcı bu nedenle Assange'ın gözaltına alınıp İsveç'te sorgulanmasını talep etmişti. İsveçli başsavcı mahkemeden vereceği gözaltı kararıyla, Assange hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarmayı hedefliyordu. Bu da Assange'ın İsveç'e olası iade sürecindeki ilk adım olacaktı.