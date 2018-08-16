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İsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

İsveç'te bir iş mahkemesi, tokalaşmadığı için iş görüşmesi yarıda kesilen kadının ayrımcılığa uğradığına hükmetti - Mahkeme, şirketin kadına yaklaşık 3 bin 900 avro tazminat ödemesine karar verdi - Mağdur Farah Alhajeh: - "Müslüman olduğumu, dini nedenlerden dolayı el sıkamayacağımı söyledim ve selamını başımı eğerek verdim. O anda iş görüşmem yarıda kesildi ve iş verilmeyeceği söylendi" - Ayrımcılık Ombudsmanı Basın Sözcüsü Clas Lundstedt: - "İnsan istediği gibi selam verir, buna kimse karışamaz"

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te dini gerekçelerle tokalaşmadığı için iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman bir kadınına ayrımcılığa uğradığı gerekçiyle yaklaşık 3 bin 900 avro tazminat ödemesine karar verildi.

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Uppsala kentinde tercüme şirketine iş başvurusunda bulunan Farah Alhajeh isimli Müslüman bir kadının, erkek sorumlunun elini sıkmadığı için iş görüşmesi yarıda kesildi.

Ombudsman, geçen sene meydana gelen olayı şikayet üzerine yargıya taşıdı. İş mahkemesi de ayrımcılığa uğradığı için kadına 40 bin kron (yaklaşık 3 bin 900 avro) tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararda, kadının karşı cinsle el sıkışmayı reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesi tarafından korunan dini konularla ilişkili olduğu belirtildi.

- "O anda iş görüşmem yarıda kesildi"

Mağdur Farah Alhajeh, kamu yayın kuruluşu SVT'ye yaptığı açıklamada, iş mahkemesinin aldığı karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İş görüşmesine şirketin erkek bir sorumlusunun katıldığını kaydeden Alhajeh, ''Müslüman olduğumu, dini nedenlerden dolayı el sıkamayacağımı söyledim ve selamımı başımı eğerek verdim. O anda iş görüşmem yarıda kesildi ve iş verilmeyeceği söylendi." dedi.

- "Önemli olan haklılığımın ortaya çıkması"

Hızlı bir şekilde odayı terk ettiğini ve bindiği asansörde gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Alhajeh, "Başıma önceden hiç böyle bir durum gelmemişti. Tazminat parasının önemi hiç yok. Önemli olan haklılığımın ortaya çıkması." ifadelerini kullandı.

Şirket, başörtüsü kararlarına sığındı

Tazminat cezasına çarptırılan söz konusu şirket ise iç kurallar gereği her hangi bir siyasi ve dini sembolün görünür kullanımının yasak olduğunu savunarak, Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına atıfta bulundu.

- "İnsan istediği gibi selam verir"

Ayrımcılık Ombudsmanı Basın Sözcüsü Clas Lundstedt de şirketlerin çalışanlarının belli eşitlik çerçevesinde kurallar koyması anlaşılabileceğini belirterek, ''Burada durum farklı. İnsan istediği gibi selam verir, buna kimse karışamaz.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa ayrımcılık başörtüsü isveç Müslüman

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