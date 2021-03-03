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İsveç’te bıçaklı saldırı: 8 yaralı

03.03.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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İsveç’te bıçaklı saldırı: 8 yaralı

İsveç’in Vetlanda kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.İsveç’in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan’da bıçaklı saldırı düzenlendi.

İsveç’in Vetlanda kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.
İsveç’in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan’da bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi. Polis, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.
Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.

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