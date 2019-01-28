İsveç'te bir belediyeden tesettür mayosu kararı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'e bağlı Sigtuna İlçe Belediyesi, yüzme havuzlarında tesettür mayosu (Burkini) satış ve kiralanmasını yasakladı.

Sigtuna Belediye Meclisi üyelerinin aldığı karar sonrası bir açıklama yapan Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkanı Lars Björling, tesettür mayosunun kadın ve kız çocukların İsveç halkına entegre olmasını engellediğini savunarak, belediye havuzlarında tesettür mayosunun satışını ve kiralanmasını yasaklama kararı aldıklarını belirtti.

Havuzlarda tesettür mayosu ile yüzmenin yasaklanmadığını sözlerine ekleyen Björling, tesettür mayosunu yanında getirenlerin belediye havuzlarında yüzmesine izin verileceğini söyledi.

- Sol partiler karara tepki gösterdi

Sosyal Demokrat ve Sol Parti belediye meclis üyeleri ise karara tepki göstererek yasağın aleyhinde oy kullandı.

Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Meclis Üyesi Rolando Rosales, siyasetçilerin, insanların hangi kıyafetlerde yüzeceğine, hangi kıyafetleri satın alacağına ve kiralayacağına karışamayacağını dile getirdi.