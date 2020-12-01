HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsveç’te bir kadın yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu iddiasıyla gözaltına alındı

İsveç’te bir kadın yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu iddiasıyla gözaltına alındı

01.12.2020 23:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç’te 70 yaşındaki bir anne yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu şüphesi ile gözaltına alındı.İsveç’in başkenti Stockholm’de ismi açıklanmayan 70 yaşındaki bir anne, 40’lı yaşlardaki oğlunu yıllardır evde esir tuttuğu şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı.

İsveç’te 70 yaşındaki bir anne yıllardır oğlunu evde esir tuttuğu şüphesi ile gözaltına alındı.
İsveç’in başkenti Stockholm’de ismi açıklanmayan 70 yaşındaki bir anne, 40’lı yaşlardaki oğlunu yıllardır evde esir tuttuğu şüphesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Stockholm Savcısı Emma Olsson olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 40’lı yaşlarındaki bir adamın Pazar günü bir akrabası tarafından yaralı halde dairede bulunduğunu aktararak, adamın yaklaşık 30 yıldır esir tutulduğunu söylediğini ifade etti. Adamın durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Olsson, "Şimdi hastanede, ameliyata ihtiyacı olduğunu biliyorum" dedi.
Adamı tedavi eden hastane personelinin olay hakkında polisi alarma geçirmesi ile soruşturma için Stockholm’ün güneyinde bulunan Haninge bölgesindeki daire kordon altına alındı.
Olsson, annenin oğlunu esir tuttuğunu ve oğluna ağır bedensel zarar verdiği ile ilgili suçlamaları reddettiğini açıkladı.
Polis tarafından yapılan açıklamada ise, “Oğlunun ne kadar süredir tutuklu kaldığını araştırıyoruz, ancak bunun uzun bir süre olduğunu varsayıyoruz" dedi.
İsveç medyasında yer alan haberlerde ise, akrabasının adamı yerde bir battaniye üzerinde dişsiz, konuşamaz ve vücudunun yaralarla kaplı halde bulduğunu iddia edildi. İsveç medyası, 70 yaşındaki annenin 12 yaşında oğlunu okuldan aldığını öne sürerek, akrabasının adamı bulduğu sırada yanında 1995 ve 1996 yıllarına ait iki adet almanağın olduğunu ifade ettiğini yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: 3 bin 150'şer lira ceza aldılar

'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: Ceza yediler

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! EGM'den açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' dedi, yakalandı

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.