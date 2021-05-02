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İsveç'te bir ormanda Bronz Çağı'na ait 2 bin 500 yıllık define bulundu

02.05.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in batısında bir ormanda, 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Bronz Çağı'na ait define bulundu.

İsveç'te bir ormanda Bronz Çağı'na ait 2 bin 500 yıllık define bulundu

İsveç'in batısında bir ormanda, 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Bronz Çağı'na ait define bulundu.

Definenin içerisinde kolyeler, bilezikler ve giysi iğneleri gibi yaklaşık 50 parça var.

Define, oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor) kulübü mensubu bir kişi olan haritacı Thomas Karlsson tarafından bulundu.

Karlsson, defineyi ilk gördüğünde bir lamba olabileceğini düşündüğünü ancak daha yakından baktığında cisimleri eski bir mücevher olarak gördüğünü söyledi.

Uzmanlar, bulunan eşyaların yüksek statüdeki bir kadına veya kadınlara ait olabileceğini söylüyor.

İsveçli arkeologlar ise bir ormanda böyle bir define bulmanın çok nadir olduğunu söylüyor. Antik kabileler genellikle bu türden eşyalarını sulak alanlarda bırakırdı.

Bu define ise, Göteborg'un yaklaşık 48 km kuzeydoğusundaki Alingsas kasabasındaki ormanlık alanın yüzeyinde, kayaların yanında bulundu.

Buluntuların MÖ 750 ile MÖ 500 arasındaki döneme ait olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar defineyi kasıtlı olarak tanrılara adak olarak veya ölümden sonra hayata yatırım yapmak için bırakılan bir buluntu olarak tanımlıyor.

Göteborg Üniversitesi'nden arkeoloji profeösörü Johan Ling, hazinenin "son derece iyi korunmuş" olduğunu söyledi.

Goteborgs-Posten gazetesinin aktardığına göre, "Bulunanların çoğu yüksek statüdeki bir kadına veya kadınlarla ilişkilendirilebilir" diye yazdı.

İsveç yasalarına göre bu tür definelerin bulunması durumunda, yetkililere haber vermek gerekiyor. İsveç Ulusal Miras Kurulu ise uygun görülmesi halinde defineleri bulan kişiye ödül verebiliyor.

Karlsson ise kendisine verilecek bir ödülün "güzel bir bonus olacağını, ancak kendisi için çok önemli olmadığını söyledi ve ekledi:

"Tarihi keşfetmenin bir parçası olmak eğlenceli. O dönem hakkında çok az bilgimiz var. Çünkü yazılı kaynak yok."

VGRfokus haber sitesine göre, arkeolog bir ekibin bölgeyi detaylı olarak incelediğini yazdı.

İskandinavya'da Bronz Çağı, MÖ 1700'den MÖ 500'e kadar sürdü. Demir Çağı ise Viking Çağı'nın başladığı MS 800 yılına kadar devam etti.

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