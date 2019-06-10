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İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk kültürü tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:14 | Son Güncelleme

İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk kültürü tanıtıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 30 büyükelçinin ve diplomatik misyon şeflerinin eşlerine, Türk kültürü tanıtıldı.

İsveç'teki Uluslararası Kadınlar Derneğinin kapanış programı, İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği rezidansında yapıldı.

Türkye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un ev sahipliği yaptığı programa, Uluslararası Kadınlar Derneği Başkanı Therese Andersson, Diplomatik Eşler Derneği Başkanı Reem Maguid Amin ile aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu 30 ülkenin büyükelçilerinin ve diplomatik misyon şeflerinin eşleri katıldı.

Programda misafirlere Türk kahvesi, Türk çayı ve lokumu ikram edilirken, Türk halıları ve keçelerin yanı sıra geleneksel Türk elbiseleri tanıtıldı.

Programda Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Burcu Bükem Kuru konuklar için konser verdi.

Figen Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30'u büyükelçi eşi olmak üzere 120 seçkin kadın davetlinin programa katıldığını söyledi.

Deneğin her yıl kapanış programını bir büyükelçilikte yaptığını ve bu sene Türk büyükelçiliğini seçtiklerini kaydeden Yunt, "Biz de bu kapsamda program hazırladık. Türk halı ve keçelerinin yanı sıra Türk işlemesi bulunan derileri ve hafif Türk giysilerini tanıttık. Tanıtım esnasında misafirlere Türk kahvesi, çayı ve lokumu ikram ettik." ifadelerini kullandı.

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isveç Türkiye Türkiye nin Stockholm Büyükelçiliği

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