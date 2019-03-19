İsveç'te cami yapılmasını öneren politikacı istifa etti

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge veren, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD)

İlçe Meclis Üyesi Mark Collin, baskılar yüzünden partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Collin, yazılı açıklamasında, Müslümanlar için cami ve kültür merkezi yapılmasına verdiği destek nedeniyle ağır eleştiri ve nefret saldırılarının hedefi olduğunu belirterek ''Ben saf ve yaşlı bir politikacıyım. İsveç Demokratlar Partisinin yabancı düşmanlığını bıraktığını zannediyordum. Nürnberg Yasaları ile 2019'da parti yönetilemez.'' ifadelerini kullandı.

Önergeden sonra partisinin, hakkında soruşturma başlattığına işaret eden Colin, baskılara dayanamayarak partiden istifa ettiğini ve ilçe meclisinde diğer partilerle anlaşarak cami ve kültür merkezi yapılması için çaba harcamaya devam edeceğini kaydetti.

- "İlçenin geleceği için Müslümanlara ihtiyaç var"

Collin, ilçeye cami ve kültür merkezi yapılması için partisi adına geçen hafta ilçe meclisine bir önerge sunmuştu.