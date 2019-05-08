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İsveç'te camide keşif yapan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

İsveç'te camide keşif yapan şüpheli tutuklandı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde, Somalililere ait camide keşif yaparken polis tarafından yakalanan aşırı sağcı bir kişi tutuklandı.

Göteborg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Filip Annas, yaptığı açıklamada, Göteborg'un kuzeyinde Bellevue camisinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişinin gözaltına alındığını ve savcının tutuklama kararı çıkardığını belirtti.

Şüphelinin sosyal medyada İslam düşmanlığı üzerine paylaşımları olduğunu söyleyen Annas, savcının bu yüzden tutuklama kararı çıkardığını ifade etti.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, şüphelinin Christian S. (45) olduğu, aşırı sağcı bu kişinin sosyal medya hesabından Müslümanlara "nefret saçtığı" kaydedildi. Şüphelinin, camide keşif yaptığı ve Müslümanların en kalabalık olduğu günü sorduğu, evinde yapılan aramada otomatik silah bulunduğu aktarıldı.

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cami isveç şüpgeli

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