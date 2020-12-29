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İsveç’te camiye tehdit mektubu: “Burada hoş karşılanmıyorsunuz”

29.12.2020 23:26 | Son Güncelleme:
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İsveç’te camiye tehdit mektubu: “Burada hoş karşılanmıyorsunuz”

İsveç’in Uppsala şehrinde bulunan camiye tehdit mektubu gönderildi.

İsveç’in Uppsala şehrinde bulunan camiye tehdit mektubu gönderildi. Mektupta, “Burada hoş karşılanmıyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.
İsveç’in Uppsala şehrinde bulunan camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mektubu gönderildi. Mektupta, “Burada hoş karşılanmıyorsunuz” ifadeleri kullanılırken, İsveç Ulusal Bomba Ekibi mektubun içindeki madde nedeni ile alarma geçti. İsveç Ulusal Adli Tıp Merkezi tarafından incelenen maddenin barut olduğu ortaya çıktı.
Cami Sözcüsü Shadi Kaaskeen yaptığı açıklamada, “Bundan sonra neler olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullanarak, “Polisten bizi korumalarını istiyoruz” dedi.

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