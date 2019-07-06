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İsveç'te Çin protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto etti

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.

İsveç Uygur Maarif Derneğinin düzenlediği gösteriye katılanlar, "Çin, Uygur topraklarını terk et", "Uygurlara özgürlük'' pankartları taşıdı, ''Uygurlara özgürlük'' şeklinde sloganlar attı.

Dernek Başkanı Abdullah Kökyar, burada yaptığı açıklamada, Urumçi'de 5 Temmuz 2009 tarihinde yaşananların "katliam" olduğunu söyledi.

Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda 2 Uygur Türkünün öldürüldüğünü hatırlatan Kökyar, bu cinayeti protesto edenlere Çin güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, çıkan olaylarda binin üzerinde Uygur Türkünün öldüğünü söyledi.

Kökyar, ''Bu korkunç bilançoyu dünyanın değişik yerlerinde eylemlerle hatırlatmaya çalışıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çin isveç Urimçi Uygur Türkü

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