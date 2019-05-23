İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı kampanyaya tepki

STOCKHOLM (AA) - İsveç Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Busch'un kaleme aldığı "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın olduğu Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) almayalım" başlıklı makale tepki çekti. Avrupa Parlamentosu seçimleri için Türkiye karşıtlığı ile oy kazanmaya çalışan Busch'un, SVD gazetesinde yayımlanan makalesi sosyal medyada eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, Busch'un başka ülkeleri eleştirmek yerine kendi ülkesinin sorunlarına odaklanması gerektiği görüşünü paylaştı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye değil, aksine Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu yorumunda bulunan kullanıcılar, 4 milyon Suriyelinin sınırda beklediğini ve Türkiye sayesinde Avrupa ülkelerinin rahat nefes aldığını ifade etti. - "Avrupa, kendisine köle politikacılar istiyor" "Jacques Radinson" isimli sosyal medya kullanıcısı, "Erdoğan, zamanında Türkiye'yi çok iyi yerlere getirdi. Bu nedenle Avrupa için popüler bir politikacı değil. Avrupa kendisine köle politikacılar istiyor." ifadelerini kullandı.

"Henrik Carlström" adlı kullanıcı, "Erdoğan'ı İsveç'in bir parçası olarak göstermek değil, nasıl popüler olduğunu anlamak zorundayız. (ABD Başkanı Donald) Trump ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile aynı. Ahlak polisi rolüne bürünerek kime nasıl yön vereceğimize karar vermek yerine diğer ülkelerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamalıyız." yorumunda bulundu. "Dainiel Siziranyl" adlı kullanıcı da Busch'a "Susun lütfen, Hristiyan Demokratların Avrupa Parlamentosunda nasıl bir politika izleyeceğine konsantre olun." paylaşımıyla tepki gösterdi. - "Erdoğan'ın AB'ye ihtiyacı yok, AB'nin Erdoğan'a var" "Daadir Likar" adlı kullanıcı, "Erdoğan, dünyanın en iyi lideri. Erdoğan'ın AB'ye ihtiyacı yok. AB'nin Erdoğan'a ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkati çeken "Muath Abukhader" isimli kullanıcı, "Lütfen biraz televizyonları takip edin. AB'nin Erdoğan'a ihtiyacı var. Kendi ülkesini ekonomik anlamda büyüttü. Türkiye, Avrupa ülkeleri için ekonomik anlamda çok önemli bir hale geldi." yorumunu yaptı.