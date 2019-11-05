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İsveç’te DEAŞ yanlısı imamlara sınır dışı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

İsveç’te terör örgütü DEAŞ yanlısı 6 imam ülkenin güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı edildi.İsveç’te bu yılın Mayıs ayından beri tutuklu bulunan DEAŞ yanlısı 6 imamın sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

İsveç’te terör örgütü DEAŞ yanlısı 6 imam ülkenin güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı edildi.
İsveç’te bu yılın Mayıs ayından beri tutuklu bulunan DEAŞ yanlısı 6 imamın sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İsveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi (SEPO), İsveç’in güneyindeki Gavle şehrinde bulunan bir caminin imamı Abo Road ve oğlu, imam Viktor Gaziev, Vasteras kentinde imam olan Fekri Hamad, Umea şehrinde imam Hüseyin Al jubury ve Bilim Okulu eski müdürü Abdel Naseer el Nadi’nin sınır dışı edilmelerinin kararlaştırıldığını açıkladı. İmamlar uzun yıllardan beridir Selefi görüşlerini yaygınlaştırmak, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ilişkide olmakla suçlanıyordu. İmamlardan Abo Road’ın camide terör örgütü DEAŞ için para topladığı ve sosyal medyadan DEAŞ’i kutladığı birçok kez İsveç medyasında yer almıştı.
Muhalefet Partisi Sağcı Ilımlı Parti Başkanı Ulf Kristiansson imamların serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Bu kişilerin serbest bırakılması çok saçma, en azından tamamen özgür bırakılmamalı, tutuklu kalmaları icap ederdi" ifadelerini kullandı.

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