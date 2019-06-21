HABER

İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:16 | Son Güncelleme

İsveç’te geleneksel olarak kutlanan ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşkuyla kutlandı.İsveç’te geleneksel olarak kutlanan ‘En Uzun Gün Bayramı’ renkli görüntülere sahne oldu.

İsveç’te geleneksel olarak kutlanan ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşkuyla kutlandı.
İsveç’te geleneksel olarak kutlanan ‘En Uzun Gün Bayramı’ renkli görüntülere sahne oldu. Başkent Stockholm’un en büyük parkı Skansen’de düzenlenen etkinliklere İsveçliler yoğun katılım gösterdi. Yaz Ortası Bayramı olarak bilinen festivale Avrupa’nın çeşitli yerlerinden ve ABD’den gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar dans edip güzel havanın tadını çıkararak festivalde doyasıya eğlendi.
‘En Uzun Gün Bayramı’ İsveçlilerin yanı sıra birçok İskandinav ülkesinde kutlanan ve tarihi Vikinglere kadar dayanan bir bayram olarak biliniyor. Bu bayramda İsveç’in taşrasından Stockholm’e gelen İsveçliler geldikleri şehirlerin mahalli elbiselerini giyiyorlar. Öte yandan İskandinavların inanışlarına göre bu bayramda topladıkları çiçeklerden taç yapıp, çiçekli tacı gece yastıklarının altına koyan genç kızlar evleneceği kişiyi rüyasında görüyor.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılarVan Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar
Keşan’da sağanakKeşan’da sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.