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İsveç’te Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

İsveç’in Başkenti Stockholm’de işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.İşgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri hedef almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycan ve Türk vatandaşları işgalci Ermenistan’ın saldırılarını protesto ediyor.

İsveç’in Başkenti Stockholm’de işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.
İşgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivilleri hedef almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycan ve Türk vatandaşları işgalci Ermenistan’ın saldırılarını protesto ediyor. İsveç’in Başkenti Stockholm’de bulunan Sergel Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına ve özellikle sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Gösteriler, Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından başlarken, göstericiler ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları salladı. Gösterilere Türkiye’den Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve Başkan Yardımcısı Ümit Dölek, İsveç’te yaşayan İsrail vatandaşları, Irak Türkmeneli Derneği ve Pakistan Federasyonu’da katılarak destek verdi. Göstericiler sık sık "Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ermenistan Karabağ’dan defol” sloganlarını attı.
İsveç Azerbaycan Koordinasyon Başkanı İrade Söderberg yaptığı açıklamada, "Biz İsveç’te yaşayan Azerbaycanlılar İsveç’in Başkenti Sergel meydanında toplandık. Ermenistan’ın saldırganlığını protesto ediyoruz. Azerbaycan ordusuna destek için gösteri yapıyoruz. Azerbaycan’ın haklılığını İsveçlilere anlatıyoruz. Saldırgan Ermenistan’ın Gence şehrine saldırması bir savaş suçudur" dedi.
İsveç Azerbaycan Federasyonu Başkan yardımcısı Teymur Eminbeyli ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ermeniler Azerbaycan’ın Gence şehrine bombalayarak 13 kişiyi öldürdüler. Ne yazık ki 5 tanesi çocuktu. Ermenistan’ın Azerbaycan şehirlerine saldırması tamamen bir provokasyondur. Onların isteği Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ı bombalamasıdır. Fakat Azerbaycan bu provokasyona hiçbir zaman uymayacaktır” ifadelerini kullandı.

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