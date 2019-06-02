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İsveç'te Esed rejimi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Başkent Stockholm'deki parlamento binası önünde toplanan göstericiler Suriye'deki Beşşar Esed rejimini protesto etti

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Beşşar Esed'in Suriye'nin farklı kentleri ve İdlib'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Şam Komitesi'nin organizasyonunda parlamento önünde toplanan göstericiler, İsveç hükümetinden, Suriye'de sivil halka karşı saldırıların durdurulması için Esed rejimine baskı uygulamasını talep etti.

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar taşıyan göstericiler rejim karşıtı sloganlar attı.

İsveç'te yaşayan Şam Komitesi üyesi Süryani aktivist Sami Alkas Yosef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının Esed rejiminin zulmünden bıktığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'den ülkedeki iç savaşı bitirme sözünde durmalarını istedi.

İsveç'teki halk ve siyasetçilere Suriye'deki ölümleri bir kez daha hatırlatmak için parlamento önünde gösteri yaptıklarını dile getiren Yosef, "Esed zulmüne dikkati çekmek için sesimizin son noktasına kadar bağırıyoruz. Esed'e, Rusya'nın yanı sıra İran da yardım ederek bütün Suriye'yi bombalıyorlar. Yaşlı, çocuk, kadın demeden öldürüyorlar. Bu zulme son verilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle İdlib ve kuzey Halep'teki saldırılara değinen Yosef, "Esed rejimi İdlib ve kuzey Halep kentini ablukaya almış durumda. Buralarda İran ve Rusya'nın yardımı ile acımasızca saldırılar deven ediyor. Suriye halkı bıkmış ve bunalmış bir şekilde BM ve dünyanın verdiği sözleri tutarak harekete geçmesini bekliyor." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi isveç protesto Suriye

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