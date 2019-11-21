İsveç'te Göbeklitepe anlatıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Göbeklitepe konulu bir konferans düzenlendi.

Akdeniz Müzesi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve eşi Figen Yunt, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan ile çok sayıda İsveçli katıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe ve Karahantepe'deki yerleşim ve yaşam izlerine dair bilgi verdi.

Göbeklitepe'ye geçen yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçinin geldiğini anımsatan Karul, şunları söyledi:

"Göbeklitepe'nin geçen sene UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinden sonra o bölgeye bir turist akını oldu. Bütün bunlarla yerelde özellikle müze, bölgede çalışan arkeologlar, bunları yürütmek bile çok büyük bir şeydi. UNESCO'ya girmek çok büyük bir sürpriz oldu. Şunu söyleyebiliriz ki herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı."

Karul, Göbeklitepe'nin tarihin sıfır noktası olduğunun altını çizdi.

